حملة تموينية موسعة بمركز سيدي سالم

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كشفت جهود التفتيش والرقابة بمديرية تموين كفرالشيخ، عن ضبط بؤرة لتجهيز وتعبئة السلع المغشوشة بدائرة مركز سيدي سالم، واستخدام أصحابها علامات تجارية مشهورة ومملوكة للغير لترويج منتجاتهم، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، ضمن حملاتها المستمرة لمواجهة الغش التجارى وضبط الأسواق للتأكد من جودة السلع وسلامتها .

تمكنت حملة الرقابة التموينية بمديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بإشراف عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، من السيطرة على وقف وانتشار أطنان من السلع مجهولة المصدر بالأسواق، بكشف أحد المناطق الزراعية يتخذها بعض معدومى الضمير، وكرًا لتجارتهم غير المشروعة، حيث يستخدمون قطعة أرض وسط الزراعات مستغلين بعدها عن حركة المواطنين لتغليف وتعبئة المنتجات الغذائية مجهولة المصدر والمشكوك في صحتها، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، واستخدامهم علامات تجارية مشهورة ومملوكة للغير لترويج منتجاتهم.

وكان وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قد وجه بتشكيل حملة تحت إشراف علام الشوادفي، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ضمت في عضويتها كل من رضا داود وحمدي النوساني وسامح البنا ورضا صلاح، أعضاء الرقابة التموينية، لمداهمة المكان عقب التأكد من صحة المعلومات.

داهمت الحملة المكان المتحري عنه، وعُثرت بداخله على كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ومشكوك في صلاحيتها، وعليها تواريخ انتاج وصلاحية وهمية بخلاف الحقيقة، بقصد إعادة تعبئتها مستخدمين علامات تجارية مشهورة بالأسواق ومملوكة للغير، تمهيدًا لطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء البيع.

وتمكنت الحملة من ضبط الآتي: «30 طن ملح معبأ داخل أكياس ومعدة للبيع والتداول تحمل اسم وعلامة تجارية مشهورة، و10 طن ملح خشن جاهز للتعبئة في أكياس، تمهيدًا لطرحه بالأسواق، و4020 زجاجة مياه معبأة ومعدة للبيع والتداول في الأسواق، تحمل اسم وعلامة إحدي شركات المياه المشهورة، و5900 زجاجة خل معبأة ومعدة للبيع والتداول ملصق عليها استيكر علامة تجارية لشركة مشهورة».

كما ضبطت «200 برطمان 2000 برطمان عسل أسود جاهزة البيع، يحمل علامة تجارية مشهورة، و20 صحفية عسل أسود سعة الصفيحة الواحدة 20 كجم، مجهولة المصدر، يستخدم محتواها في تعبئة البرطمانات، و3600 عبوة فارغة، لاستخدامها في تعبئة المواد الغذائية، و3100 كرتونة واستيكر متنوع لعلامات مختلفة، جاهزة للصق على العبوات فور تعبئتها».

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٢٠١ جنح أمن دولة طوارى مركز سيدي سالم لسنة 2021، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.