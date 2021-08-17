وزير التعليم العالي: نسعى لإنتاج لقاح كورونا قبل نهاية العام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن مواصلة البحث العلمي بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتعليم العالي والقوات المسلحة العمل على إنتاج لقاح فيروس كورونا المصري، مشيرًا إلى أنهم يسعون لإنتاج اللقاح المصري قبل نهاية العام الحالي.

وقال «عبدالغفار» في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي» اليوم الثلاثاء إن هناك اجتماعًا قريبًا لوضع سيناريوهات مستقبلية عن وضع الفيروس في مصر، ولاسيما أن هناك زيادة طفيفة في عدد إصابات كورونا بالمستشفيات الجامعية وهناك توقعات بأن يكون هناك إجراءات للدخول إلى المستشفيات في نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر.

وأضاف أن هناك تكليفًا صريحًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق مع وزارة الصحة لحصر كافة أسماء أعضاء هيئة التدريس والموظفين وتوفير أماكن بالمستشفيات الجامعية لبدء التطعيم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بعد تسلم الكميات اللازمة.