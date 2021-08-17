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أحمد موسى عن تنسيق الجامعات المرحلة الأولى: سابقة نادرة الحدوث ()

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أحمد موسى عن تنسيق الجامعات المرحلة الأولى: سابقة نادرة الحدوث (فيديو) أحمد موسى عن تنسيق الجامعات المرحلة الأولى: سابقة نادرة الحدوث ()

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هنأ الإعلامي أحمد موسى، طلاب الثانوية العامة الناجحين، مضيفا أن تنسيق المرحلة الأولى أدبي بلغ 65% حسبما أعلن وزير التربية والتعليم، وهذه سابقة نادرة الحدوث مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير التربية والتعليم تحدث عن نظم تعليم مختلفة، تلبي احياجات سوق العلم، مضيفا الدولة تتغير كي لا يكون لدينا خريج يجلس على المقهي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن التصحيح معظمه إلكتروني، والأمور المتعلقة بالعملية التعليمية تحت السيطرة، لافتا إلى أن زمن الغش قد انتهي، وظاهرات الغش الجماعي التي كانت تحدث في الماضي اختفت تماما.

وأردف أحمد موسى أن الدولة لديها قانون لمكافحة الغش، مشيرا إلى أن معظم الأوائل لم يكونوا يعتقدون أنهم سيحصلون على مراكزهم على مستوى الجمهورية، وكان أقصى طموحهم الترتيب على مستوى المحافظات.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤشرات التنسيق بالجامعات انخفضت بشكل ملفت، موضحا أن النظام الحالي يعتمد على التعليم الجيد، وليس المجموع المرتفع فقط: «إبداعك ومثابرتك هي الأهم وليست كلية القمة».

ونصح أحمد موسى الطلاب باخيتار الكليات التي يرغبونها، بعد استشارة الأهل، لكن في النهاية على الطالب الالتحاق بكلية يحبها كي يتميز فيها، مضيفا أنه ينبغي على الطالب معرفة احتياجات سوق العمل في المستقبل، كي يحصل على شهادة يعمل بها: «لازم تفكر في ما الذي يحتاجه سوق العمل في ».

المصرى اليوم

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