فشل في العلاج من الإدمان فشنق نفسه بقها

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تخلص شخص من حياته بالانتحار شنقًا لفشله في العلاج، حيث قام بربط إيشارب بسقف مسكنه المعرش بالخشب وقام بشنق نفسه، تم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة بطوخ التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مباحث قسم قها يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بانتحار شخص داخل مسكنه، وتبين قيام المدعو «ع .أ» 35 سنة، عاطل بربط إيشارب في سقف منزله المعرش بالخشب وقام بشنق نفسه مما أدى إلى مصرعه، وذلك لفشله في العلاج من الإدمان.

تم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.