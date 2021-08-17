مصرع طالبة ثانوية عامة في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

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لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية مصرعها إثر سقوطها من الدور الخامس في منزلها، حيث أكد المحضر الرسمي في قسم الشرطة سقوطها أثناء نشر الغسيل، فيما تداول رواد التواصل الإجتماعي وبعض أصدقائها أنها انتحرت بسبب اخفاقها في نتيجة الثانوية العامة اليوم ورسوبها في أحد المواد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم اول شبرا الخيمة إخطارا بسقوط فتاة من الدور الخامس في مسكنها بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة ووفاتها في الحال.

أخطر مدير أمن القليوبية وانتقلت أجهزة الأمن لفحص الواقعة، وتبين أن القتاة تدعي «ك ن»، طالبة بالثانوية العامة، وأكد والدها وشقيقتها أنها كانت تقوم بنشر الغسيل وسقطت أثناء ذلك، ونفوا أنها انتحرت بسبب الثانوية العامة.

فيما تداول رواد التواصل الإجتماعي أن سبب سقوط الطالبة هو انتحارها بعد أن علمت نتيجيتها في الثانوية العامة، بينما أكد والدها وشقيقتها أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.