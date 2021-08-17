الجيش الأمريكي يعلن استعداده لاستضافة 22 ألف لاجئ أفغاني

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قال قائد القيادة الشمالية الأمريكية (نورثكوم)، الجنرال جلين فانهيرك، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على تدشين أماكن إقامة طارئة لما لا يقل عن 22 ألف لاجئ أفغاني متوقع فرارهم نتيجة سيطرة «طالبان» على بلادهم.

ذكر فانهيرك، الذي يرأس أيضا قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، في اجتماع بودكاست استضافه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «سنستقبل ما يصل إلى 22 ألف [لاجئ]».

وقال فانهيرك إن قاعدة «فورت ماكوي» العسكرية في ويسكونسن ستؤوي في البداية ما بين 10 آلاف و12 ألف من اللاجئين المتوقعين.

وأضاف الجنرال: «نحن نبني منشآت في فورت بليس في تكساس، التي ستؤوي ما لا يقل عن 10 آلاف لاجئ إضافي، مما يسمح للمرافق المشتركة باستيعاب ما مجموعه 22 ألفا».