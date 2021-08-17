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محافظ أسوان يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحي

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محافظ أسوان يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحي محافظ أسوان يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحي

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية مسائية أستدعى خلالها المسئولين لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بميدان المحطة والسوق السياحي القديم، حيث قاد اللواء أشرف عطية حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات على خط التنظيم داخل السوق السياحي، وأيضاً أسواق الحارث والشواربي مع مصادرة أي بضائع تم وضعها بشكل مخالف لصالح دور الرعاية الإجتماعية، موجهاً مسئولي الشركة المسئولة عن تطوير السوق السياحى القديم بتنفيذ كرفانات كنقاط ثابتة شرطية لتأمينه، مع تحقيق السيطرة الكاملة عليه بمنع دخول أي باعة جائلين بعد نقلهم للسويقات البديلة.

وأمر أشرف عطية بطرح المساحات الفارغة كمحلات من خلال المزاد العلني، بجانب الإلتزام بتوحيد الشكل واللون في اللافتات والتندات للمحلات والبازارات، علاوة مد الأجزاء الغير مغطاة بالمظلات الخشبية عند تقاطع شارع الحديثة للحفاظ على الطابع الأسوانى والشكل الحضارى للسوق.

المصرى اليوم

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