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أكدت الطالبة فاطمة محمد عبداللطيف الأولى على الجمهورية بـ الثانوية العامة شعبة علمى علوم، والحاصلة على مجموع 404 أنها كانت تتوقع نجاحها بمجموع كبير ولكن لم تتوقع تحقيقها للمركز الأول وقالت بسعادة كبيرة: «لم أتوقع أن أكون ضمن قائمة الأوائل وعندما ذكر وزير التربية والتعليم اسمى لم اسمع باقي ما قاله بسبب الفرحة والصدمة والسعادة وسجدت شكر لربنا»

وقالت في بث مباشر للمصرى اليوم من منزلها بمدينة بلقاس في محافظة الدقهلية «أنا كنت بأجتهد وأعمل اللى على لكن ساعات كنت بأخرج من الامتحان وأنا مش عارفة أنا حليت صح ولا غلط»

وحول تفوقها قالت «أهم حاجة تنظيم الوقت والنوم بشكل جيد وصحى ومراجعة المواد اول بأول لأن أي تراكمات في المواد هتسبب عجز كبير في التحصيل بعد ذلك»، وعن الكلية التي ترغب في دخولها قالت «سألتحق بكلية الطب جامعة المنصورة، وأتخصص في قسم مخ وأعصاب»، وأردفت «أنا والدى ووالدتى أطباء وهم قدوتى وأحب انى أكون مثلهم»

وقالت الدكتورة عبير عبدالحليم، والدة فاطمة: «كنت أتوقع تفوق فاطمة لكن الحقيقة وجودها في قائمة الأوائل مفاجأة وكرم من ربنا وأنا كنت بأصلى وأدعى لها كل يوم»

وقال والدها الدكتور محمد عبداللطيف «الحمد لله على تفوقها وأنا فخور بها وما حدث استجابة لدعاء الأسرة كلها ونحمد الله على تفوقها».