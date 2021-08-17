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بالحسابات.. ماذا يحتاج الأهلي والزمالك للتتويج بالدوري ؟

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بالحسابات.. ماذا يحتاج الأهلي والزمالك للتتويج بالدوري ؟ بالحسابات.. ماذا يحتاج الأهلي والزمالك للتتويج بالدوري ؟

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قطع فريق الكرة الأول بنادي خطوة كبيرة نحو استعادة لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2020-2021، اثر فوزه بهدف نظيف على حساب نظيره وادي دجلة بهدف نظيف بمنافسات الجولة رقم 31 وقبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.

وتعثر الأهلي في مواجهة طلائع الجيش وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة ليفقد الفريق الأحمر نقطتين جديدتين.

الموقف الحالي وجدول ترتيب الفريقين في الدوري

الزمالك ينفرد بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة، والأهلي يأتي في المركز الثاني بفارق 4 نقاط برصيد 69 نقطة.

المباريات المتبقية للأهلي والزمالك في الدوري

يتبقى لكل فريق 3 مباريات، حيث يلعب الزمالك أمام كل من سيراميكا كليوباترا والانتاج الحربي والبنك الأهلي، ويخوض الأهلي مبارياته أمام كل من المصري والجونة وأسوان .

كيف يُتوج الزمالك بالدوري؟

الزمالك يفصله الفوز في مباراتين فقط من أصل مبارياته الثلاثة المتبقية من أجل عناق الدوري الممتاز بغض النظر عن نتائج الأهلي، ففي حالة الانتصار على كل من سيراميكا والانتاج يحقق الزمالك اللقب.

أما الأهلي فيحتاج للفوز في مبارياته الثلاثة المقبل مع تعثر الزمالك في مباراتين بالتعادل في واحدة والخسارة في أخرى من أجل التساوي معه في عدد النقاط ومن ثم التتويج بالمواجهات المباشرة باللقب.

المصرى اليوم

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