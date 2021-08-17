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إطلاق سراح مسؤول حكومي ليبي بعد خطفه في طرابلس

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إطلاق سراح مسؤول حكومي ليبي بعد خطفه في طرابلس إطلاق سراح مسؤول حكومي ليبي بعد خطفه في طرابلس

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أعلنت الليبية إطلاق سراح أحد مسؤوليها بعدما خطفه مسلحون مجهولون في العاصمة طرابلس مطلع الشهر الجاري.

وقالت الحكومة في بيان: «استقبل نائب رئيس الحكومة حسين القطراني بمدينة بنغازي، رضا الفريطيس رئيس ديوان الحكومة الذي تعرض للاختطاف خلال الأسبوعين الماضيين بطرابلس ».

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الليبية إطلاق سراح الفريطيس ووصوله إلى بنغازي .

وقال المصدر لفرانس برس من طرابلس إن «رئيس ديوان الحكومة في بنغازي ومدير مكتب نائب رئيس الحكومة رضا الفريطيس، أطلق سراحه في وقت متأخر الإثنين، وهو بصحة جيدة ولم يتعرض لأذى».

ولم تعلن الحكومة الجهة المسؤولة عن الخطف، كما رفض المصدر الإدلاء بأي تفاصيل حول عملية الإفراج وظروفها.

وقام مسلحون مجهولون بداية الشهر الجاري بخطف مدير مكتب نائب رئيس الحكومة من محل إقامته في طرابلس بدون معرفة دوافعهم أو مطالبهم.

المصرى اليوم

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