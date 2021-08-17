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"توكلنا" يكشف طريقة استعراض تذاكر مباريات دوري المحترفين في التطبيق

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"توكلنا" يكشف طريقة استعراض تذاكر مباريات دوري المحترفين في التطبيق "توكلنا" يكشف طريقة استعراض تذاكر مباريات دوري المحترفين في التطبيق
للحد من انتشار

كشف "توكلنا" التطبيق الرسمي المعتمد بالمملكة العربية للحد من انتشار فيروس كورونا على طريقة استعراض تذاكر الفعاليات في التطبيق لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن هذه الخدمة مستخدم "توكلنا" من استعراض تذاكر الفعاليات التي اشتراها من مزود الخدمة، وعرضها عند الدخول للتحقق من سريانها بعد التحقق من الحالة الصحية، وذلك لتسهيل آلية الدخول للفعاليات.

وطلب "توكلنا" من الجماهير بعد شراء التذكرة من مزود الخدمة أن يختار مشاركة مع تطبيق "توكلنا"، لاستعراضها عبر الخطوات التالية:

1- التوجه إلى القائمة واختيار "خدمات" ومن ثم من خدمات فعاليات اضغط على تذاكر ، 2- سيظهر لك الحجز القائم ، 3- بعدها يمكنك استعراض التذكرة ، 4- عرض (QR Code) للدخول إلى الفعالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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