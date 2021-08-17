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ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم .. يلامس درع الدوري والأهلي يبتعد

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ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم .. الزمالك يلامس درع الدوري والأهلي يبتعد ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم .. يلامس درع الدوري والأهلي يبتعد

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اقترب المصري من خطوة نحو التتويج بالدوري المصري بعدما فاز على وادي دجلة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء على أرض معلب الدفاع الجوي ضمن مننافسات الأسبوع 31 من عمر الدوري المصري الممتاز 2021.

ترتيب الدوري المصري 2021 اضغط هنا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الجمعة 20-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء

ويستضيف الأهلي الجمعة المقبلة 20 - 8 - 2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة نظيره المصري البورسعيد ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021.

اقترب الزمالك المصري من خطوة نحو التتويج بالدوري المصري بعدما فاز على وادي دجلة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء على أرض معلب ستاد الدفاع الجوي ضمن مننافسات الأسبوع 31 من عمر الدوري المصري الممتاز 2021.

ترتيب الدوري المصري 2021 اضغط هنا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الجمعة 20-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

[image:2:center]

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء

ويستضيف الأهلي الجمعة المقبلة 20 - 8 - 2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة نظيره المصري البورسعيد ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021.

المصرى اليوم

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