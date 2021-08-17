أخبار عاجلة

نفتالي بينيت يصل واشنطن في أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد تسلمه منصبه -
وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ كفر الشيخ يطلقان المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان» -
السيطرة على حريق في شقة بطوخ -
رئيس الوزراء يتابع أعمال ترميم 134 عمود في بهو الأعمدة بمعبد الكرنك بالأقصر -
وزير التعليم العالي يعلن مواعيد اختبارات القدرات للشهادات المعادلة العربية والأجنبية (تفاصيل) -
"الدم بقى مية" حلاق قتل شقيقه ووزع أشلاءه على إمبابة والوراق.. والسبب غريب -
إصابة عامل بجرح قطعي في مشاجرة بسبب الجيرة بقليوب -
ضبط 23 مخالفة متنوعةً خلال حملة رقابية بمركز ملوي في المنيا -
خدمات طبية وعلاجية لـ1536 مواطنا بقرية شيبة في أبوقرقاص بالمنيا -
لأول مرة في أسوان.. إنشاء مدرسة تجريبية دولية تابعة لوزارة التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن يتحمل المسؤولية عن قرارات أفغانستان

Print
مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن يتحمل المسؤولية عن قرارات أفغانستان مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن يتحمل المسؤولية عن قرارات أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إنه والرئيس الأمريكي جو بايدن وآخرون في الإدارة يتحملون مسؤولية القرارات الأمريكية المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان.

وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي: «يتحمل [بايدن] المسؤولية عن كل قرار تتخذه حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بأفغانستان، لأنه كما قال، المسؤولية تقع عليه، كما أنني أتحمل المسؤولية وكذلك زملائي».

تعرض بايدن لانتقادات بسبب عملية الإجلاء الفاشلة للمدنيين من أفغانستان، حيث انتشرت لقطات هذا الأسبوع تصور الفوضى في مطار كابول التي تذكر بسقوط سايغون في فيتنام عام 1975.

خلال خطاب ألقاه يوم الاثنين، بعد أن ألقى باللوم في الانهيار السريع لكابول على القوات الحكومية الأفغانية، قال بايدن إنه لن يتوانى عن تحمل المسؤولية عن الوضع الحالي، كما قال إنه لن ينقل مسؤولية الحرب الأفغانية إلى رئيس خامس.

وأضاف أنه لن «يضلل الشعب الأمريكي بالادعاء أن مجرد قضاء المزيد من الوقت في أفغانستان سيحدث الفارق».

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال الإحاطة الإعلامية نفسها يوم الثلاثاء، إن بايدن لا يزال يثق في فرق المخابرات التابعة لإدارته على الرغم من تحديات الإخلاء المستمر واستيلاء «طالبان» بشكل أسرع من المتوقع على أفغانستان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ كفر الشيخ يطلقان المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان»

وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ كفر الشيخ يطلقان المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان»

السيطرة على حريق في شقة بطوخ

السيطرة على حريق في شقة بطوخ

رئيس الوزراء يتابع أعمال ترميم 134 عمود في بهو الأعمدة بمعبد الكرنك بالأقصر

رئيس الوزراء يتابع أعمال ترميم 134 عمود في بهو الأعمدة بمعبد الكرنك بالأقصر

وزير التعليم العالي يعلن مواعيد اختبارات القدرات للشهادات المعادلة العربية والأجنبية (تفاصيل)

وزير التعليم العالي يعلن مواعيد اختبارات القدرات للشهادات المعادلة العربية والأجنبية (تفاصيل)