مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن يتحمل المسؤولية عن قرارات أفغانستان

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قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إنه والرئيس الأمريكي جو بايدن وآخرون في الإدارة يتحملون مسؤولية القرارات الأمريكية المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان.

وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي: «يتحمل [بايدن] المسؤولية عن كل قرار تتخذه حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بأفغانستان، لأنه كما قال، المسؤولية تقع عليه، كما أنني أتحمل المسؤولية وكذلك زملائي».