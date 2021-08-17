50% حسمت الأمر .. 10 فنانين حصلوا علي الثانوية العامة بعد معاناه من النتيجة والرسوب
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مع ظهور نتيجة العامة العامة اليوم الثلاثاء والتي أعلن عنها وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي، أصبحت لا توجد عائلة مصرية لا تهتم بشأن النتيجة والتي تعتبر فاصلة في أجيال كاملة، محددة رغبات الطلاب في الكليات والجامعات التي يدخلها.
وعلى مستوي الفن المصري فهناك عدد كبير من النجوم الذين استطاعوا أن يحققوا مجموع منخفض في امتحانات الثانوية العامة، ومنهم من رسب لأكثر من 8 أعوام على التوالي وأعلنوا عنها بعدما أصبحوا نجومًا.
وبمناسبة إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم ترصد«المصري اليوم» أقل النتائج للفنانين الحاصلين على الثانوية العامة.
1_ أحمد حلمي حصل على مجموع 50 % بعد رسوبه بالثانوية العامة لعامين متتاليين.
2_ أمير كرارة، ظل بالثانوية العامة 8 سنوات وفي النهاية استطاع تحقيق النجاح بمجموع 52% بسبب التفوق الرياضي
3_ ماجد المصري حصل على مجموع 54% وتخرج في كلية الشريعة جامعة الأزهر.
4_ أحمد فتحي وحصل على مجموع 55.5% وتخرج من كلية الآداب جامعة الأزهر .
5_ محمد هنيدي حصل على نتيجة 57.5%
6_ حمادة هلال حصل على مجموع 59% والتحق بكلية السياحة والفنادق .
7_ الهضبة عمرو دياب حصل على مجموع 60% في الثانوية العامة، وحصل على البكالوريوس في تخصص الموسيقى العربية من أكاديمية الفنون.
8_ روبي حصلت على مجموع 60% بالثانوية العامة والتحقت بكلية الحقوق جامعة بني سويف.
9_ الفنانة عبير صبرى، نجحت بالثانوية العامة بنسبة 61%.
10_ إدوارد حصل على مجموع 69%