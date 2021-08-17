50% حسمت الأمر .. 10 فنانين حصلوا علي الثانوية العامة بعد معاناه من النتيجة والرسوب

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مع ظهور نتيجة العامة العامة اليوم الثلاثاء والتي أعلن عنها وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي، أصبحت لا توجد عائلة مصرية لا تهتم بشأن النتيجة والتي تعتبر فاصلة في أجيال كاملة، محددة رغبات الطلاب في الكليات والجامعات التي يدخلها.

وعلى مستوي الفن المصري فهناك عدد كبير من النجوم الذين استطاعوا أن يحققوا مجموع منخفض في امتحانات الثانوية العامة، ومنهم من رسب لأكثر من 8 أعوام على التوالي وأعلنوا عنها بعدما أصبحوا نجومًا.

وبمناسبة إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم ترصد«المصري اليوم» أقل النتائج للفنانين الحاصلين على الثانوية العامة.

1_ أحمد حلمي حصل على مجموع 50 % بعد رسوبه بالثانوية العامة لعامين متتاليين.

صورة نشرها الفنان أحمد حلمي من حفل حياة كريمة وعلق «فخور اني سفير من سفراء مبادرة حياه كريمه لتطوير الريف المصري وتحيا مصر ???????? تحيا مصر ???????? تحيا مصر ????????» - صورة أرشيفية

2_ أمير كرارة، ظل بالثانوية العامة 8 سنوات وفي النهاية استطاع تحقيق النجاح بمجموع 52% بسبب التفوق الرياضي

صورة جديدة نشرها الفنان أمير كرارة - صورة أرشيفية

3_ ماجد المصري حصل على مجموع 54% وتخرج في كلية الشريعة جامعة الأزهر.

الفنان ماجد المصرى - صورة أرشيفية

4_ أحمد فتحي وحصل على مجموع 55.5% وتخرج من كلية الآداب جامعة الأزهر .

نشر الفنان أحمد فتحي صورة من الجزء الثاني من مسلسل «اللعبة» - صورة أرشيفية

5_ محمد هنيدي حصل على نتيجة 57.5%

الفنان محمد هنيدى - صورة أرشيفية

6_ حمادة هلال حصل على مجموع 59% والتحق بكلية السياحة والفنادق .

صورة جديدة للفنان حماده هلال - صورة أرشيفية

7_ الهضبة عمرو دياب حصل على مجموع 60% في الثانوية العامة، وحصل على البكالوريوس في تخصص الموسيقى العربية من أكاديمية الفنون.

عمرو دياب - صورة أرشيفية

8_ روبي حصلت على مجموع 60% بالثانوية العامة والتحقت بكلية الحقوق جامعة بني سويف.

حفل الفنانة روبي في الساحل الشمالي - صورة أرشيفية

9_ الفنانة عبير صبرى، نجحت بالثانوية العامة بنسبة 61%.

سيلفي جديد نشرته الفنان عبير صبري في سيارتها وعلقت «مش زعلانة.. بس حرانة» - صورة أرشيفية

10_ إدوارد حصل على مجموع 69%