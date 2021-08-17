أخبار عاجلة

بلدي ظهران الجنوب يناقش خطة معالجة التشوه البصري -
ماذا تعرف عن الإنترنت المظلم؟ هذا ما يحدث في أرض الخدمات المخفية -
مبشرة باعتدال الأجواء.. "الزعاق": بدء سماع أصوات طيور القوارير -
لحل مشكلة الزحام.. محافظ الزلفي يتفقّد مركز اللقاحات الجديد -
إدارة التوجيه والإرشاد بـ"تعليم الطائف" تعلن مهام "الموجه الطلابي" -
أمانة الشرقية تحرر 74 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية -
"رصد": تسجيل مليارَيْ عملية لتتبع حركة الدواء في سلاسل الإمداد -
"وعي" توقّع اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي -
من قلب الحدث.. مراسل آرتي يغطي مستجدات الوضع في كابل -
فيروس كورونا يضرب نجماً جديداً في ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ قنا يلتقي المسافرين بمركز لقاح كرونا ويعد بزيادة الأطقم الطبية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا لمركز لقاح صحة قنا، والتقي بعدد من المواطنين المسافرين للخارج الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ،برفقة كل من المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، في خطوة سريعة لحل مشكلة تكدس المواطنين أمام مركز تلقي اللقاح .

محافظ قنا يلتقى المسافرين بمركز التطعيم

ووعد محافظ قنا المواطنين بزيادة تخصيص أربعة مراكز تطعيم مسافرين أخرى بالمحافظة، مزودة بكافة الأطقم الطبية من كوادر بشرية كأطباء وصيادلة، وتمريض، وإداريين، بالإضافة إلى زيادة عدد الفرق المتحركة، وتزويد الأماكن الجديدة بأحدث الإمكانيات وأجهزة الحاسب الآلي .

محافظ قنا يلتقى المسافرين بمركز التطعيم

كما ناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على لقاح المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح .

محافظ قنا يلتقى المسافرين بمركز التطعيم

من جانبه قال وكيل وزارة الصحة أن المديرية أعدت ثلاث مراكز لاستقبال المواطنين لتلقي اللقاح وهم :مكتب صحة قنا ومكتب صحة نجع حمادي ومكتب صحة قوص، والتي يتوجب على المواطن التوجه إلى إحداها بجواز السفر الخاص به عقب وصول رسالة له بالموعد والمكان المحدد، وعند وصول المواطن يتم التأكد من البيانات الخاصة به ثم إعطاءه اللقاح بعد إطلاعه على الموافقة المستنيرة يعقبه حصوله على الشهادة المؤمنة QR code بقيمة 250 جنيه مصري فقط .

محافظ قنا يلتقى المسافرين بمركز التطعيم

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا يضرب نجماً جديداً في ريال مدريد

فيروس كورونا يضرب نجماً جديداً في ريال مدريد

بدء تطعيم العاملين بالديوان العام ضد فيروس كورونا بقنا

بدء تطعيم العاملين بالديوان العام ضد فيروس كورونا بقنا

متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟

متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة