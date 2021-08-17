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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يظهر بأفضل مستوى له خلال مباراة وادي دجلة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ووادي دجلة، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك لم تكن له خطورة حقيقية في الشوط الأول، باستثناء فرصة لأحمد سيد زيزو، نجح محمد عبدالمنصف، في التصدي لها».

وأضاف : «التسرع في إحراز الهدف الأول، وراء تراجع مستوى الزمالك، أمام الفريق الدجلاوي خلال أحداث الشوط الأول»، مشيرا : «دجلة يلعب بكثافة عددية في وسط الملعب، وهو ما أدى إلى عدم منح حرية للاعبي الفريق الأبيض في نقل الكرة».