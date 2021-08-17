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موعد مباراة القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2021

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موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2021 موعد مباراة القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2021

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الجمعة 20-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ووادي دجلة في إطار مباريات الجولة 31 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء

ويستضيف الأهلي الجمعة المقبلة 20 - 8 - 2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة نظيره المصري البورسعيد ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الجمعة 20-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ووادي دجلة في إطار مباريات الجولة 31 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء

ويستضيف الأهلي الجمعة المقبلة 20 - 8 - 2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة نظيره المصري البورسعيد ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021.

المصرى اليوم

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