موعد مباراة الأهلى القادمة ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز 2021
تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة
- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.
- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.
- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.
بث مباشر .. مشاهدة الاهلى والمقاولون في الدوري المصري عبر القناة التالية - صورة أرشيفية
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الجمعة 20-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
بث مباشر .. مشاهدة الاهلى والمقاولون في الدوري المصري عبر القناة التالية - صورة أرشيفية