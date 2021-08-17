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موعد مباراة الأهلى القادمة ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز 2021

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تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

بث مباشر .. مشاهدة الاهلى والمقاولون في الدوري المصري عبر القناة التالية - صورة أرشيفية

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الجمعة 20-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر .. مشاهدة الاهلى والمقاولون في الدوري المصري عبر القناة التالية - صورة أرشيفية

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جدول مباريات الزمالك القادمة

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء

المصرى اليوم

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