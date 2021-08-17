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التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم، كلاً على حدة، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول نديم رضا ورئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سيدو.

وبحث رئيس هيئة الأركان العامة خلال اللقاءات عددًا من الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير العلاقات في التعاون العسكري والاستراتيجي بين البلدين.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي والملحق العسكري بالسفارة اللواء الطيار الركن عوض الزهراني، والوفد الرسمي المرافق لرئيس هيئة الأركان العامة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الباكستانية.

