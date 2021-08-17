أخبار عاجلة

بلدي ظهران الجنوب يناقش خطة معالجة التشوه البصري -
ماذا تعرف عن الإنترنت المظلم؟ هذا ما يحدث في أرض الخدمات المخفية -
مبشرة باعتدال الأجواء.. "الزعاق": بدء سماع أصوات طيور القوارير -
لحل مشكلة الزحام.. محافظ الزلفي يتفقّد مركز اللقاحات الجديد -
إدارة التوجيه والإرشاد بـ"تعليم الطائف" تعلن مهام "الموجه الطلابي" -
أمانة الشرقية تحرر 74 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية -
"رصد": تسجيل مليارَيْ عملية لتتبع حركة الدواء في سلاسل الإمداد -
"وعي" توقّع اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي -
من قلب الحدث.. مراسل آرتي يغطي مستجدات الوضع في كابل -
فيروس كورونا يضرب نجماً جديداً في ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع تضم ميليشيات إيرانية بالقنيطرة

Print
سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع تضم ميليشيات إيرانية بالقنيطرة سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع تضم ميليشيات إيرانية بالقنيطرة
اندلع حريق بموقع عسكري تابع لقوات النظام بعد استهدافه بـ3 صواريخ

سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع تضم ميليشيات إيرانية بالقنيطرة

اندلع حريق في موقع عسكري تابع لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، استهدفته 3 صواريخ إسرائيلية، مساء الثلاثاء، في تلة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أفاد إعلام النظام السوري بأن أصوات انفجارات في القنيطرة ناجمة عن غارات إسرائيلية.

وكان المرصد قد وثق قبيل ذلك دوي انفجارات في ريف القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية قرب بلدة حضر التي تتواجد فيها ميليشيات تابعة لإيران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلدي ظهران الجنوب يناقش خطة معالجة التشوه البصري

بلدي ظهران الجنوب يناقش خطة معالجة التشوه البصري

ماذا تعرف عن الإنترنت المظلم؟ هذا ما يحدث في أرض الخدمات المخفية

ماذا تعرف عن الإنترنت المظلم؟ هذا ما يحدث في أرض الخدمات المخفية

مبشرة باعتدال الأجواء.. "الزعاق": بدء سماع أصوات طيور القوارير

مبشرة باعتدال الأجواء.. "الزعاق": بدء سماع أصوات طيور القوارير

لحل مشكلة الزحام.. محافظ الزلفي يتفقّد مركز اللقاحات الجديد

لحل مشكلة الزحام.. محافظ الزلفي يتفقّد مركز اللقاحات الجديد