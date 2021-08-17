مجموعات نارية للمنتخبات "العربية" في بطولة كأس الأمم "الإفريقية" .. تعرف عليها
أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي عن وجود المنتخبات العربية في مجموعات نارية .
يُذكر أن البطولة ستُقام في ياوندي في الفترة من 9 يناير المقبل حتى السادس من فبراير وتشهد وجود 24 منتخبًا تم تقسيمهم إلى ست مجموعات.
وجاءت المجموعات على النحو التالي :
المجموعة الأولى : الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر
المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي
المجموعة الثالثة : المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون
المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو
المجموعة الخامسة : الجزائر - سيراليون - غينيا الإستوائية - كوت ديفوار
المجموعة السادسة : تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا