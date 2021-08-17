مجموعات نارية للمنتخبات "العربية" في بطولة كأس الأمم "الإفريقية" .. تعرف عليها

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أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي عن وجود المنتخبات العربية في مجموعات نارية .

يُذكر أن البطولة ستُقام في ياوندي في الفترة من 9 يناير المقبل حتى السادس من فبراير وتشهد وجود 24 منتخبًا تم تقسيمهم إلى ست مجموعات.

وجاءت المجموعات على النحو التالي :

المجموعة الأولى : الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر

المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

المجموعة الثالثة : المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون

المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو

المجموعة الخامسة : الجزائر - سيراليون - غينيا الإستوائية - كوت ديفوار

المجموعة السادسة : تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا