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سمير كمونة: أداء الأهلي أمام طلائع الجيش سيئ..وهدف ياسر إبراهيم صحيح

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سمير كمونة: أداء الأهلي أمام طلائع الجيش سيئ..وهدف ياسر إبراهيم صحيح سمير كمونة: أداء الأهلي أمام طلائع الجيش سيئ..وهدف ياسر إبراهيم صحيح

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انتقد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات الجولة ال3 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز : «الأهلي قدم شوط أول سيئ أمام نادي طلائع الجيش، حيث لم تكن له أي شراسة هجومية خلال أحداث الشوط، في ظل ابتعاد الرباعي الهجومي حسين الشحات وكهربا ووالتر بواليا ومحمد مجدي أفشة، عن مستواهم الفني».

وأضاف : «الأهلي يجب أن تكون له شراسة هجومية في الشوط الثاني»، مضيفًا :«أرى أن الهدف الذي أحرزه ياسر إبراهيم، صحيح، وكان يجب على إبراهيم نور الدين، حكم المباراة الرجوع إلى الفار».

المصرى اليوم

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