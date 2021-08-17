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مهاجم الأهلي ينضم رسميا لصفوف ألتاي التركي خلال انتقالات صيف 2021

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مهاجم الأهلي ينضم رسميا لصفوف ألتاي التركي خلال انتقالات صيف 2021 مهاجم الأهلي ينضم رسميا لصفوف ألتاي التركي خلال انتقالات صيف 2021

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أعلن نادي ألتاي التركي التعاقد رسميا مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة، بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي في النادي التركي. وسافر ريان (22 عاما) لتركيا للخضوع للكشف الطبي بعدما منحه فريق سيراميكا كليوباترا الضوء الأخضر. وكان مفترضا استمرار ريان مع كليوباترا، الذي لعب له معارا من الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري.

لكن كليوباترا وافق على طلب الأهلي بسفر اللاعب لتركيا تمهيدا لانتقاله لألتاي. ولعب ريان معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا منذ يناير الماضي.

وشارك ريان في 25 مباراة مع كليوباترا وسجل 16 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة. ويحتل ريان وصافة ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز برصيد 15 هدفا مبتعدا بأربعة أهداف عن المتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي. وسجل ريان في شباك أستراليا خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي ودعها الفراعنة من الدور ربع النهائي.

المصرى اليوم

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