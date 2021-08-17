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عبّر وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، عن امتنانه تجاه مساهمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز العلاقات اليابانية –المصرية، معربًا عن رغبته في مواصلة التعاون مع القاهرة، التي تلعب دورًا رئيسيًا في الاستقرار الإقليمي كدولة كبرى بالمنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة اليابانية في القاهرة في أعقاب انتهاء زيارته لمصر.

وأعرب الوزير عن سعادته بأن التعاون بين اليابان ومصر، في المتحف المصري الكبير والشراكة المصرية –اليابانية في التعليم يسيران بتقدم وسلاسة، كما أعرب عن أمله في إحراز المزيد من التقدم في التعاون بين البلدين.

ودعا الوزير موتيجي من جانبه إلى إطلاق مباحثات بين الجهات المعنية بشأن التعاون من أجل استقرار وازدهار المنطقة الواقعة من قناة السويس إلى البحر الأحمر، وإلى تعميق التعاون في سبيل ذلك من أجل الحفاظ على وتعزيز نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون.

وأشار الوزير، الذي عقد لقاءات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إلى أن زيارته لمصر هي الأولى له منذ زيارته القاهرة نائبًا لوزير الخارجية في عام 2003، كما أعرب عن مشاركة بلاده في مؤتمر تيكاد 8 المقرر عقده في تونس في عام 2022.