قبل عرضها.. تعرف على شخصيات أبطال مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»

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تنطلق مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» الليلة، للنجم الكبير يحيى الفخراني، على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش ومدير مكتبة الإسكندرية د. مصطفى الفقي، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل الخميس 26 أغسطس.

وتجسد الفنان كارمن سليمان شخصية تدعي «نجف»، تجسد، ابنة«شحاته» الذي يجسد شخصيته الفنان الكبير يحيى الفخراني، وهى فتاة بسيطة رومانسيه حالمة ليست فخورها بعمل والدها ..فهي تعمل لتكسب قوتها من عمل يديها.

كما تجسد الفنانة سما إبراهيم شخصية تدعى «قوت القلوب»، وهى إمرأة حزينة وناقمة على حياتها مع الوزير المعتصر الذي يجسد شخصيته الفنان إياد نصار، برغم مابها من إنوثة وإغراء الإ انها لاتخلو من القسوة والتآمر.

ويجسد الفنان حسن العدل شخصية تدعى «أبوالحسن»، ذراع المعتصر الأيمن والمحرض على الشر دائما .

ويجسد الفنان علاء قوقة شخصية تدعى «عبدالغفار»، متآمر يسعى خلف مصلحته الشخصية وليس له مبدأ سوى المنفعة .

مسرحية «ياما في الجراب ياحاوى»، من بطولة كل من النجم يحيى الفخرانى وإياد نصار وشريف دسوقى وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبى، ومن إخراج مجدى الهواري.