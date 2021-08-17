أخبار عاجلة

بلدي ظهران الجنوب يناقش خطة معالجة التشوه البصري -
ماذا تعرف عن الإنترنت المظلم؟ هذا ما يحدث في أرض الخدمات المخفية -
مبشرة باعتدال الأجواء.. "الزعاق": بدء سماع أصوات طيور القوارير -
لحل مشكلة الزحام.. محافظ الزلفي يتفقّد مركز اللقاحات الجديد -
إدارة التوجيه والإرشاد بـ"تعليم الطائف" تعلن مهام "الموجه الطلابي" -
أمانة الشرقية تحرر 74 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية -
"رصد": تسجيل مليارَيْ عملية لتتبع حركة الدواء في سلاسل الإمداد -
"وعي" توقّع اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي -
من قلب الحدث.. مراسل آرتي يغطي مستجدات الوضع في كابل -
فيروس كورونا يضرب نجماً جديداً في ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انخفاض عالمي .. في وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021

Print
انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 انخفاض عالمي .. في وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب في ، مساء الثلاثاء 17 أغسطس 2021، حالة من الاستقرار والترقب بسبب تراجع أسعار الذهب عالميا نتيجة لصدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال .

ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية والتى حققت ارتفاعا كبيرا بسبب بيانات اقتصادية أمريكية سلبية أثرت على نظرة المستثمرين نحو التضخم.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الثلاثاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 897 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 785 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 672 جنيها، وذلك بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسجل سعر الجنيه الذهب 6280 جنيها .

وتراجع سعر الذهب عالميا، مساء اليوم الثلاثاء، من اعلى مستوى له في أكثر من اسبوع وذلك بسبب انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة ليسجل- 1.1% بينما كان المتوقع- 0.3% مما تسبب في ارتفاع الذي تربطهما علاقة عكسية حيث قفز مؤشر الدولار بنسبة 0.4%، بينما انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1% للأوقية وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الثلاثاء، 792.09 جنيه، وكان مساء الاثنين،788.77 جنيه، وكان في الصباح 788.91 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،784.60 $ وكانت في الصباح 1,793.49 $ .

اقرأ أيضا :

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

ينتظر عودة البورصة غدا.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

استقرار عند ارتفاع.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 14 أغسطس 2021

قفز لأعلى.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في ذكرى الأربعين ..«المصريين الأحرار»بالسويس يقيم حفل تأبين لجيهان السادات

في ذكرى الأربعين ..«المصريين الأحرار»بالسويس يقيم حفل تأبين لجيهان السادات

بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

مصر تتقدم 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول

مصر تتقدم 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول

معيط : تكليف رئاسى بتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة

معيط : تكليف رئاسى بتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة