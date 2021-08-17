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شهدت أسعار الذهب في مصر، مساء الثلاثاء 17 أغسطس 2021، حالة من الاستقرار والترقب بسبب تراجع أسعار الذهب عالميا نتيجة لصدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال .

ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية والتى حققت ارتفاعا كبيرا بسبب بيانات اقتصادية أمريكية سلبية أثرت على نظرة المستثمرين نحو التضخم.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الثلاثاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 897 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 785 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 672 جنيها، وذلك بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسجل سعر الجنيه الذهب 6280 جنيها .

وتراجع سعر الذهب عالميا، مساء اليوم الثلاثاء، من اعلى مستوى له في أكثر من اسبوع وذلك بسبب انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة ليسجل- 1.1% بينما كان المتوقع- 0.3% مما تسبب في ارتفاع سعر الدولار الذي تربطهما علاقة عكسية حيث قفز مؤشر الدولار بنسبة 0.4%، بينما انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1% للأوقية وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الثلاثاء، 792.09 جنيه، وكان مساء الاثنين،788.77 جنيه، وكان في الصباح 788.91 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،784.60 $ وكانت في الصباح 1,793.49 $ .

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