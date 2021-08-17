تقرير حقوقي ينتقد سياسات التمييز والعنصرية حول العالم في ظل جائحة كورونا

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أكد تقرير حقوقي أن ظهور جائحة كورونا قد صاحبه تصاعداً في التمييز العنصري ضد غير المواطنين والأشخاص الملونين في العديد من الأماكن حول العالم، وأن هناك بعض صور الانتقادات في تصرفات بعض الدول تجاه الصين كونها منبع تفشي الفيروس.

وأكد التقرير الذي أصدره أحد مراكز المجتمع المدني حول «تداعيات التمييز والعنصرية في ظل جائحة كورونا»أن أغلب الأشخاص من شرق آسيا تعرضوا للعنصرية والكراهية خارج بلادهم وللتنمر في أحيان أخرى على الرغم من أن بعض صور التعاون الدولي قد سادت في المجال الصحي بين العديد من الدول.

و ناقش التقرير عدد من المحاور كان من أهمها مظاهر التمييز والعنصرية الناتجة عن كورونا.

جاء بالتقرير أنه مع انتشار جائحة كورونا ظهرت صور للتفرقة والتنمر على أساس دولة تمركز التفشي (الصين) ومنها للشعوب المنتمية للشعوب الشرق آسيوية، أو في الطريقة التي يتعامل بها الشخص المصاب وعائلته، وهو ما أُطلق عليه”كورونا فوبيا- Coronaphopia«.

وأشار التقرير إلى أن إحدى صور التمييز المستحدثة تجاه الدول في عصرنا هو إطلاق مسميات متحورات فيروس كورونا بأسماء الدول التي ينشأ فيها، مثل «الفيروس الصيني»، «والسلالة البريطانية»، «والسلالة الجنوب أفريقية»، «والسلالة البرازيلية»، والسلالة الهندية«وكلما تتشكل سلالة جديدة ستضم القائمة دولاً أخرى.

وأفاد التقرير بأن اكتشافات لقاحات كورونا بالدول المتقدمة تسببت في إحداث فارق في عدالة توزيعها بين الدول الغنية والدول الفقيرة، وبالتالي تأثر الشعوب في الدول النامية لانتقاصات في حقوقها الصحية، مشيرا إلى أنه وبسبب التدافع الدولي والمنافسة بين الدول الغنية للحصول على تلك اللقاحات، أصبحت الشركات المُصنعة لها تدير ظهرها للدول الغير قادرة على المنافسة في السوق الدولي للحصول عليها.

وأشار إلى أنه ليس بعيداً التمييز والعنصرية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في ظل تلك الجائحة التي تضيق أنماط الحياة لهم تحت الإحتلال الإسرائيلي. تستغل الحكومة الإسرائيلية تفشي الفيروس في الأراضي المحتلة كأداة ضغط للرضوخ لمطالب الاحتلال.

ونوه التقرير إلى أنه ومع بدء الحكومات في جميع أنحاء العالم في إعادة فتح الحياة العامة وتخفيف القيود والحجر الصحي، تنشأ مجموعة واسعة من قضايا ومخاوف حقوق الإنسان والتي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التمييز العنصري أو الآثار السلبية على الجماعات والجماعات العرقية. وتشمل هذه القضايا تطوير التطعيم، واختبار الوصول من خارج الحدود والبروتوكولات؛ وحصانة جوازات السفر؛ أدوات المراقبة والتتبع؛ المعاملة التمييزية للناجين من الفيروس؛ وسياسة الهجرة وإدارة مراقبة الحدود، وهناك أيضًا مخاوف متزايدة بشأن سبل العيش الاقتصادية والتهميش المستمر للأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات طبقية ومجتمعات عرقية وإثنية في مجالات التوظيف والصحة والتعليم والإسكان.

وأكد التقرير في النهاية أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للحفاظ على سلامة مبادئ المساواة وعدم التمييز ومكافحة وصمة العار الاجتماعية وخطاب الكراهية.