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التقى الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، والدكتور منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفي، السفير حمدي سند نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية وذلك برفقة برنارد نتاهوتوري رئيس أساقفة بوروندي المتقاعد وكوفي جونسون سكرتير عام مؤتمر مجلس الكنائس الإفريقية.

وقال الدكتور سامي فوزي إن اللقاء شهد التنسيق بين إقليم الإسكندرية الكنيسة الأسقفية وبين جهود الدولة المصرية في ملف مياه النيل وسد النهضة حيث يتبع إقليم الكنيسة عشرة دول إفريقيا بالإضافة إلى تواجدها في إثيوبيا التي بدأت حاليًا في بناء مدرسة تابعة للكنيسة بها بمنطقة جامبيلا في غرب إثيوبيا.

وأكد المطران سامي‏ أن‏ الكنيسة بحثت مع وزارة الخارجية جهود ترشيح الدكتور منير حنا سفيرًا للسلام في الاتحاد الإفريقي حيث رشحه مجلس أقاليم الكنائس الأنجليكانية الإفريقية لما قدمه من جهود في مجال الحوار المسيحي الإسلامي والعلاقات الإفريقية حين خدم الكنيسة الأسقفية لأكثر من ٢١ عامًا.

وأشار المطران منير حنا إلى إنه أرسل خطابين للاتحاد للإفريقي تم توقيعهما من رؤساء أساقفة إفريقيا يطلبون فيه حل النزاع على المياه بطريقة ودية تضمن التوزيع العادل لكل دول الحوض لافتًا إلى إن الاتحاد الإفريقي استجاب لتلك المبادرة واتخذ جهودًا دبلوماسية.

وقدم الضيفان الأفارقة الشكر لوزارة الخارجية على تسهيل حضور كافة أعضاء مؤتمر كابا إلى القاهرة لحضور المؤتمر

كانت الكنيسة الأسقفية بمصر قد استضافت وفدًا إفريقيا يضم أكثر من 32 أسقف وزوجته من الأعضاء في مجلس الكنائس الأنجليكانية الأفريقية وذلك للمشاركة في مؤتمر لتدريب الأساقفة الجدد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

نائب وزير الخارجية يلتقي ممثلين عن مؤتمر مجلس الكنائس الإفريقية

نائب وزير الخارجية يلتقي ممثلين عن مؤتمر مجلس الكنائس الإفريقية

نائب وزير الخارجية يلتقي ممثلين عن مؤتمر مجلس الكنائس الإفريقية