سفير كوريا الجنوبية يهدي نوط الرياضة إلى أسرة اللواء الفولي ويهنئ اتحاد التايكوندو

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، نوط الرياضة من الدرجة الأولى الممنوح من الرئيس الكوري مون جي إن، إلى أسرة الراحل اللواء أحمد فولي وذلك تكريماً لمسيرته الرياضية ودوره الفاعل في نشر رياضية التايكوندو.

وجدد السفير الكوري تغاريه لأسرة اللواء أحمد الفولي مشيراً إلى أنه كرس حياته لخدمة التايكوندو في مصر وتعزيز انتشاره في شتى ربوع قارة أفريقيا وذلك خلال شغله مناصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس الإتحاد الإفريقي للتايكوندو، ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وقال السفير إن جهود اللواء أحمد فولي عززت أجواء السلام على شبه الجزيرة الكورية حيث شارك في وفد الاتحاد الدولي للتايكوندو الذي قام بزيارة كوريا الشمالية في عام 2018.

كما هنأ السفير الكوري مسؤولي الاتحاد المصري للتايكوندو على الأداء المشرف للاعبي التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، والذي أثمر عن تتويج هداية ملاك وسيف عيسى بميداليتين برونزيتين.

وأكد السفير إن رياضة التايكوندو تلعب شأنها شأن الدراما والسينما الكورية والكي بوب دوراً مهما في تعزيز التفاهم بين كوريا الجنوبية ومصر مشيراً إلى أن السفارة تسعى جاهدة إلى تدعيم برامج تدريب التايكوندو الموجهة للشباب المصري من خلال الدورات المجانية التي ينظمها المركز الثقافي الكوري في مراكز الشباب والنوادي في مختلف المحافظات.