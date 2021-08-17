مصرع شخصين وإصابة ثالث في تصادم سيارتين ببلطيم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم سيارتين ملاكي طريق بلطيم اسكندرية، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي، والمصاب المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة وإسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق بلطيم إسكندرية، أدى لمصرع اثنين وإصابة ثالث، فأصيب سيد سنوسي عبدالمحسن، 25 سنة، من الجيزة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم اشتباه كسر بالساق اليمنى،ومصرع محمد محمد الشربيني، 48 سنة، من الإسكندرية ،والسيد سلامه حسن،51 سنة، من الإسكندرية جثة، وتم نقل جثتيهما لمشرحة المستشفى، وهما تحت تصرف النيابة.