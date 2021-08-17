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إسبانيا ترسل طائرة ثانية للمشاركة في مهام الإجلاء من أفغانستان

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إسبانيا ترسل طائرة ثانية للمشاركة في مهام الإجلاء من أفغانستان إسبانيا ترسل طائرة ثانية للمشاركة في مهام الإجلاء من أفغانستان

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غادرت طائرة عسكرية إسبانية ثانية من طراز (ايه 400) اليوم الثلاثاء للمشاركة في المرحلة الأولى من إجلاء الإسبان و المتعاونين الأفغان الموجودين في مطار كابول.

وذكرت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية فى بيان مشترك أن طائرة النقل أقلعت من قاعدة ثاراجوثا (شمال شرقي إسبانيا) قبل قليل من الساعة 17:00 ت م (15 بتوقيت غرينتش).

وفي منتصف الليلة الماضية، غادرت أول طائرة أرسلتها إسبانيا وعلى متنها عشرات الجنود إلى دبي، وقد وصلت بالفعل إلى تلك الإمارة.

وتهدف الطائرتان إلى "الاستجابة لظروف الإجلاء الصعبة"، بحسب البيان الوزاري.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز في تغريدة إن "عملية إجلاء الإسبان وطاقم السفارة في أفغانستان جارية، والحكومة الإسبانية تنسق كافة الإجراءات من أجل ضمان أمنهم".

وتهدف هذه الجهود إلى إجلاء الإسبان وكذلك جميع الأفغان الذين تعاونوا لسنوات مع إسبانيا في المهمة العسكرية وفي مشروعات التعاون ومهام مثل الترجمة.

وعرضت إسبانيا أمس الاثنين على الاتحاد الاوروبى وحلف شمال الأطلسي (الناتو) المساعدة فى نقل أفراد من هاتين المنظمتين إلى الأراضى الإسبانية من كابول.

المصرى اليوم

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