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وزير التعليم العالي: الحاصل على 50% في الثانوية العامة له مكان في الجامعة

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وزير التعليم العالي: الحاصل على 50% في الثانوية العامة له مكان في الجامعة وزير التعليم العالي: الحاصل على 50% في الثانوية العامة له مكان في الجامعة

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم والعالي والبحث العلمي إن وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح سيتم تقديم عدد 200 منحة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الثلاثاء، أن منحة الرئيس ستكون 200 منحة دراسية مجانية لتحفيز وتشجيع الطلاب.

وأوضح وزير التعليم والعالي والبحث العلمي أن المنح الدراسية المجانية ستكون في الجامعات الجديدة الأهلية والحكومية.

ونوه بأن الحاصل على 50% في الثانوية له مكان في الجامعات بسبب قدرة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد الخاصة على استيعاب الطلاب الناجحين في الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو الشهادات العربية والأجنبية.

المصرى اليوم

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