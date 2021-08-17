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أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن المجموعة التي وقع فيها منتخبنا بجانب نيجيريا وغينيا بيساو والسودان متوازنة وليست سهلة نظرًا لتطور كل المنتخبات وامتلاكها مستويات وعناصر على أعلى مستوى.



وأضاف أن لديه ثقة كبيرة في الله وفِي إمكانيات وقدرات لاعبيه بتخطي هذه المجموعة وتقديم مستويات طيبة ترضي طموحات الشعب والجماهير المصرية.

وقال إنه مع جهازه الفني يفكر في كل مرحلة على حِدة وإنه حاليا لا يركز إلا في مشوار الفريق ببداية تصفيات كأس العالم لتحقيق التكليف الآخر بالصعود للنهائيات كما حقق التكليف الأول بالصعود لكأس الأمم الإفريقية، موضحًا أنه مع كل عناصر المنظومة بداية من رئيس الاتحاد المهندس أحمد مجاهد وأعضاء لجنته الثلاثية ومرورًا باللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة في إرضاء الجماهير وتلبيه طموحاتهم بالتواجد في المحافل الدولية.