حررت زوجته محضر ضدة..أمين شرطة يطلق الرصاص على حرس المحكمة فقتل زميله وأصاب 2 (تفاصيل)

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لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب اثنين آخرين إثر قيام أمين شرطة بإطلاق الرصاص عليهم في محيط محكمة القناطر الخيرية بسبب تحرير زوجته محضر ضده في نيابة القناطر، حيث تشاجر مع حرس المحكمة وقام بإخراج سلاحه وأطلق الرصاص بطريقة عشوائية مما أسفر عن مصرع أمين شرطة وإصابة اثنين آخرين.

القي القبض على المتهم وتم تحريز السلاح بحوزته، وتحرر محضر بالواقعة ونقلت الجثة والمصابين لمستشفى القناطر الخيرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز القناطر الخيرية إخطارا بإطلاق أمين شرطة الرصاص على زملائه في حراسة المحكمة ووجود متوفي ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم السيطرة على الموقف وبالفحص تبين قيام أمين شرطة بالإعتراض على تحرير زوجته محضر له بنيابة القناطر فتشاجر مع حراسة المحكمة وأطلق الرصاص عليهم مما أسفر عن مصرع أمين شرطة «م س»55 سنة وإصابة «م س ا» 45 سنة أمين شرطة بطلقة في خده الأيمن وإبراهيم «ق ع» 23، بطلقة بالكتف الأيمن.

تم السيطرة على الموقف وضبط أمين الشرطة المتهم والتحفظ عليه والسلاح وتولت النيابة التحقيق.