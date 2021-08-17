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خليل الزياني: الرياضة تحظى برعاية وعناية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين

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خليل الزياني: الرياضة السعودية تحظى برعاية وعناية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خليل الزياني: الرياضة تحظى برعاية وعناية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين

خليل الزياني: الرياضة السعودية تحظى برعاية وعناية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين

أكد المدرب الوطني خليل الزياني أن الرياضة تحظى بصفة عامة برعاية وعناية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأيضاً من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

جاء حديث الزياني الذي قاد الأخضر السعودي إلى أول الألقاب القارية المتمثل بلقب كأس آسيا عام 1984 في مقطع نشره الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بمناسبة إقامة حفل تكريم للمدربين أرفقه بعبارات "الغائب عن الحفل الحاضر بالقلب.. القدير خليل الزياني الذي أصّر إلا أن يصافح الجماهير عبر هذا الفيديو من مقرّ إقامته في الدمام، بعد أن تعذر حضوره لظرفه الصحي.. أجر وعافية أبو إبراهيم".

وأضاف المدرب المخضرم: لقد أولت قيادتنا الرشيدة اهتماماً خاصاً بالمدرب الوطني حيث كرمتهم بناء على ما قدموه من خدمات خلال الفترة السابقة.

وتابع: لقد دعيت لحفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين خلال الموسمين الرياضيين السابقين 2019-2020 و2020-2021م، والذي أقامته اللجنة الفنية اليوم الثلاثاء في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض لكن ظروفي الصحية لم تسمح, يكفيني أن أرسل هذه الكلمات الصادقة للمدربين على ما قدموه خلال الفترة الماضية سواء على المستوى المحلي أو الأولمبي أو الدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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