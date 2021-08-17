رسالة نارية من حمادة أنور إلى وجيه أحمد: «أبعد عن الشبهات»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، رسالة إلى وجيه أحمد رئيس، لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب الحكام الذين يتم اختيارهم لادارة مباريات الأهلي والزمالك، في مسابقة الدوري الممتاز، في الفترة الأخيرة.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«اول مرة أرى أن يتم تكرار الحكم لفريق في مباراتين من ثلاث مباريات، هذا لا يحدث في أي دوري بالعالم"، مضيفا :"ابراهيم نور الدين، حكم من مباراتين للأهلي امام وادي دجلة، واحتسب ضربة جزاء للفريق الدجلاوي، والغاها الفار، كان من الأفضل أن لا يتم اسناد له مباراة طلائع الجيش، في تلك المرحلة الهامة بالدوري".

واضاف :"نفس الامر مع الزمالك، محمود عاشور، كان حكمًا لمباراة الفريق الابيض أمام الاسماعيلي واليوم يتواجد كحكم فيديو".

ووجه حمادة انور،. رسالة إلى وجيه أحمد، قائلاً:"ابعد عن الشبهات، يجب أن لا يتم تكرار الحكام في المباريات الأخيرة للدوري، نظرًا لاشتعال المنافسة على اللقب".