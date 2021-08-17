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هيئة الإطفاء الإسرائيلية: احتواء حرائق الغابات خارج القدس

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هيئة الإطفاء الإسرائيلية: احتواء حرائق الغابات خارج القدس هيئة الإطفاء الإسرائيلية: احتواء حرائق الغابات خارج القدس

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قالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إنه تم اليوم الثلاثاء احتواء حرائق الغابات التي كانت تستعر على التلال القريبة من القدس وذلك بعد جهود مكافحة بذلتها أطقمها ورجال إطفاء فلسطينيون وسلاح الجو الإسرائيلي على مدى ثلاثة أيام.

ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين في الحرائق التي كانت الأسوأ في منطقة القدس منذ سنوات.

وعاد سكان عدة تجمعات صغيرة نائية إلى منازلهم أمس الاثنين بعد إجلائهم منها، كما سحبت إسرائيل اليوم طلب دعم جوي دولي لمكافحة الحرائق التي أتت على أكثر من 4200 فدان.

وقال ديدي سيمحي رئيس هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية في تصريحات إذاعية أدلى بها بحلول مساء اليوم الثلاثاء إن ألسنة اللهب «تم احتواؤها بالكامل».

وشاركت عدة سيارات إطفاء تابعة للسلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء في جهود الإطفاء. وأبرزت وسائل إعلام إسرائيلية وزعماء إسرائيليون المساعدة الفلسطينية لكن وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية لم تشر إليها حتى الآن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في بيان «أود أن أشكر رئيس السلطة الفلسطينية (محمود) عباس على مبادرته بإرسال رجال الإطفاء الذين جاءوا لمساعدة إسرائيل اليوم. الحرص المتبادل والحفاظ على الأرواح مصالح مشتركة لنا جميعا».

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة التي أبرمت في التسعينيات تمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ومنذ سبع سنوات انهارت الجهود التي توسطت فيها الولايات المتحدة لإبرام اتفاق سلام نهائي.

المصرى اليوم

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