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تبطين الترع في مركز الزينية شمال الأقصر

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تبطين الترع في مركز الزينية شمال الأقصر تبطين الترع في مركز الزينية شمال الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على المشروعات القومية ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات في مراكز المحافظة.

وأعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية قيام يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية بالمرور على مشروع تبطين الترع حيث أنه جاري العمل في استكمال تبطين ترعة ساحل العشى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية، تفقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، تنفيذ أعمال مشروع تبطين مسقي البابور «د»، وذلك برفقة المهندس حسام بدوي مهندس الري والمهندس سمير السنوسي مدير المشروع للشركة، والمهندس محمود بيومي مشرف الأعمال بالشركة المنفذة .

وقال «الهواري»، في بيان، إن الأعمال الجارية بالمشروع تحت إشراف هندسة الموارد المائية والري بالأقصر وأنه تم البدء في المشروع وشملت أعمال تبطين ٤٠٠ م طولي بكامل القطاع، والأعمال المنفذة عبارة عن تدبيش وبناء أحجار وصب خرسانة عادية، وجاري استكمال الأعمال.

المصرى اليوم

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