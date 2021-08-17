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عامل أنابيب يطلق النار في كرداسة ويصيب 8 أشخاص من عائلة واحدة.. والنيابة تحقق

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عامل أنابيب يطلق النار في كرداسة ويصيب 8 أشخاص من عائلة واحدة.. والنيابة تحقق عامل أنابيب يطلق النار في كرداسة ويصيب 8 أشخاص من عائلة واحدة.. والنيابة تحقق

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أطلق عامل أعيرة نارية من فرد خرطوش على أفراد عائلة وأحدة بمنطقة أوسيم مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج في أماكن متفرقة بجسدهم.

كان قسم شرطة كرداسة تلقي إخطارًا من مستشفى قصر العيني ومستشفى أوسيم بوصول 8 أشخاص في إصابات خطيرة بسبب تلقيهم أعيرة نارية، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الاستماع إلى أقوال أسرة المجني عليهم وعدد من شهود عيان.

وقالت التحريات الأولية بمديرية أمن الجيزة، أن حال حضور المجني عليهم جلسة عرفية للاتفاق على صلح مع عامل أنابيب وشقيقه بسبب مشاجرة سابقة مع أحد المصابين، نشبت مشادة كلامية بينهما أطلق على أثرها العامل أعيرة خرطوش مما أسفر عن وقوع عدد من المصابين، تم ضبط المتهمين طرفي الخلاف والسلاح المستخدم، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق، وطالبت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة.

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المصرى اليوم

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