نصر الله: ما يجري في لبنان جزء من حرب اقتصادية

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أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن «هناك قيادات سياسية شريكة في التغطية على محتكري المحروقات»، في لبنان.

وفي كلمة له بمناسبة الليلة التاسعة من عاشوراء، قال إن «بعض القيادات تجاهلت الاحتكار وركزت على التهريب للتصويب على سوريا واستهداف حلفائها»، مشددًا على أنه «نحن نرفض التهريب ولا نغطي أحدًا، ونعمل على تأمين المازوت للمستشفيات والبلديات».

وكشف نصر الله أنه «تواصلنا مع المسؤولين في سوريا للحصول على كميات من المازوت لتلبية طلب المستشفيات والأفران»، موضحًا أنه تلقى رسالة من «مستويات عليا في سوريا للمساعدة على منع التهريب لأنه يضر بخططها الاقتصادية».

وأشار إلى أن «بعض من يقوم بتهريب المحروقات إلى سوريا هو في الظاهر من أعدائها»، منوهًا إلى أن «ضبط الحدود مع سوريا ليس من مسؤولية حزب الله بل من مسؤولية الدولة».

وقال نصر الله إنه «من يعتقد أننا نؤيد التهريب إلى سوريا التي قدمنا فيها دماء، فهو مخطئ وظالم ومشتبه».

وحول ما يجري في لبنان، أكد الأمين العام لحزب الله أن هذا «جزء من حالة حرب اقتصادية هدفها إذلال الشعب اللبناني والمقاومة»، مشددًا على أن «الولايات المتحدة تريد لبنان خاضعًا وذليلًا».

وأشار إلى أن «لبنان جزء من الجبهة أو المحور الذي ألحق الهزيمة بالمشروع الأمريكي أكثر من مرة»، موضحًا أن «الحرب بدأت قبيل تشرين الأول/ أكتوبر 2019 مع تمويل جمعيات مدنية مرتبطة بالسفارة الأمريكية».

نصر الله لفت إلى أن «الأمريكيين هم من ضغطوا على رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك (سعد الحريري) وأجبروه على الاستقالة»، منوهًا إلى أن «هدف هذه الحرب الاقتصادية الضغط على الشعب اللبناني لدفعه إلى الانهيار».

وقال إن «إدراك أن ما يجري ليس نتيجة مشاكل داخلية فقط بل نتيجة حرب خارجية تصبح قدرتنا على الصبر أكبر»، مؤكدًا أن «المقاومة قوية ومتينة وثابتة وما جرى قبل أيام يثبت ذلك».

الأمين العام لحزب الله تطرق أيضًا إلى الأحداث في أفغانستان، وقال إن المشهد في البلاد «كبير جدًّا»، مشيرًا إلى أنه على «شعوب هذه المنطقة أن تدرك أبعاده الاستراتيجية».

ولفت إلى أن «مشاهد كابل متطابقة تمامًا مع مشاهد سايغون في فيتنام»، مشيرًا إلى أن «الولايات المتحدة ما زالت جاهلة وعديمة الفهم في المنطقة، وهي تكرر الأخطاء ذاتها».