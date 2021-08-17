الثانية مكرر علمي بسوهاج: توقفت عن الدروس الخصوصية لما الامتحانات قربت

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أعربت الطالبة ضحى رفاعي محمد، الحاصلة على المركز الثانى مكرر «علمى علوم» بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية بمجموع 403 درجات، من مدينة سوهاج عن سعادتها البالغة وفرحتها التي لا توصف بأنها من أوائل الجمهورية، لافتة إلى أنها عرفت بهذا الخبر السعيد من المؤتمر الصحفى لوزير التربية والتعليم بالتليفزيون، وأن والدتها احتضنتها ببكاء من شد الفرح.

وقالت ضحى «للمصرى اليوم» أنها كانت تذاكر بمعدل 8 ساعات يوميا، وأنها لم تكن تذهب إلى المدرسة بسبب إنتشار فيروس «كورونا» وتوقف الطلاب والطالبات عن الذهاب إلى المدارس، لافتة إلى أنها كانت تحصل على دروس خصوصية في كل المواد، وأنها بدأت الدروس قبل بداية العام الدراسى لكنها توقفت عن الدروس مع قرب الإمتحانات، وأعتمدت على مذاكرة دروسها التي أخذتها في السابق خوفًا من ضياع وقتها في دروس المراجعة عند المدرسين.

وأكدت ضحى، أنها كانت حريصة على الصلاة في أوقاتها وأداء الفروض، وأنها في وقت فراغها كانت تمارس هوايتها المفضلة في الرسم والخط العربى، وأن أسرتها كانت توفر لها كافة سبل الراحة من أجل المذاكرة والتفوق، مؤكدة أنها كانت تنوى الإلتحاق بكلية الطب ولكنها الآن تعيد حساباتها بعد الكليات والجامعات الجديدة التي ظهرت حاليا ولم تحدد بعد الكلية التي ستلتحق بها.

وقال الدكتور رفاعى محمد والد ضحى، أن سعادته اليوم لا توصف بنجاح أبنته، وأنه كان عنده إحساس بأن الله سيكرمهم بتفوقها لذلك فأنه لم يذهب إلى عمله وظل منتظرا مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان النتيجة، حيث كان حدثه صادقا وجاءت أبنته ضحى في الترتيب الثانى لأوائل الجمهورية، مؤكدا أن الزغاريد لم تنقطع من منزلهم منذ إعلان النتيجة.

ووجه الدكتور رفاعى، الشكر لرئيس الجمهورية، ولوزارة التربية والتعليم، على المجهود الكبير الذي تبذله الدولة لإصلاح منظومة التعليم، مؤكدا أن نظام التعليم الجديد أفضل من السابق، وأنه بالفعل يعتمد على الفهم والاستيعاب لدى الطالب بعيدا عن الحفظ والتلقين، وأن المشاكل التي واجهت المنظومة الجديدة في بدايتها كانت بسبب كيفية التطبيق والتخبط في القرارات، معتبرا أنها أمور ومشاكل عادية تواجه أي منظومة جديدة عند تطبيقها لأول مرة.

وقالت والدة ضحى، أن ابنتها كانت متفوقة في جميع مراحلها الدراسية، وأنها حصلت على منحة دراسية في ألمانيا في المرحلة الإعدادية نظرا لتفوقها في اللغة الألمانية، وإلقائها شعر بالألمانى في حضور السفير الألمانى أثناء زيارته للمحافظة، لافتة إلى أن نجلتها كانت حريصة على المذاكرة والصلاة، وأن فرحتها بها لا توصف، وأنها سجدت شكرا لله فور إعلان أسمها ضمن أوائل الجمهورية في مؤتمر وزير التربية والتعليم، ثم احتضنت أبنتها ودخلت في حالة من البكاء من شدة الفرح.

ووجهت أسرة ضحى، الشكر للدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على ترأسه وفد من قيادات المديرية، وحضوره إلى ضحى بالمنزل لتهنئتها، وتقديم بوكيه ورد لها ومصحف.

وأذاعت المصرى اليوم بثا مباشرا من منزل الطالبة ضحى يمكن الدخول عليه من هنا

https://fb.watch/7rNfOlORB9/