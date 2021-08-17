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تحذير.. وزير التعليم العالي يناشد الطلاب عدم السماح لأحد بالإطلاع على الرقم السري للتنسيق

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تحذير.. وزير التعليم العالي يناشد الطلاب عدم السماح لأحد بالإطلاع على الرقم السري للتنسيق تحذير.. وزير التعليم العالي يناشد الطلاب عدم السماح لأحد بالإطلاع على الرقم السري للتنسيق

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حذر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من السماح لأي أحد بالاطلاع على الرقم السري الخاص بالتنسيق، لأنه يمكن التلاعب في الرغبات وتغييرها من خلال الرقم السري طوال فترة التنسيق من السبت وحتى الأربعاء المقبلين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النظام الجديد للثانوية يمكن من وجود تقييم حقيقي للطلاب.

وأكد أن المرحلة الأولى للتنسيق اختلفت كثيرًا عما كانت عليه العام الماضي، وتيشبه إلى حد ما ما كان عليه قبل نحو 20 عامًا، موضحًا أن الحد الأدنى لشعبة علمي علوم 88.4، وعلمي 80%، وأدبي 65.7 % .

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن العالم يتجه صوب علوم البيانات، مؤكدًا أن بها كليات ذكاء اصطناعي ونانو تكنولوجي.

واستطرد وزير التعليم العالي: نعود إلى نظام الامتحانات الذي يقيم الطالب على كل المستويات، لافتا إلى أن الامتحانات تعتمد على الفهم والإدراك.

ولفت الوزير إلى أنه من المتوقع انخفاض القبول بالكليات بنسب تصل بين 7 و10%، مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن الطلاب الذين كانوا يحصلون على مجاميع مرتفعة في الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية، غالبا ما كانوا لا يوفقون في الجامعة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك 200 منحة دراسية مجانية للدراسة في الجامعات الجديدة الأهلية والحكومية.

وأوضح لقناة صدى البلد أن الطالب الذي يحصل على 50% له مكان في الجامعات والمعاهد، لافتًا إلى أن هناك نحو 75 رغبة أمام كل طالب يمليها في التنسيق.

المصرى اليوم

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