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بعد نتيجة الثانوية العامة.. وزير التعليم العالي يعلن موعد تنسيق المرحلة الأولى

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بعد نتيجة الثانوية العامة.. وزير التعليم العالي يعلن موعد تنسيق المرحلة الأولى بعد نتيجة الثانوية العامة.. وزير التعليم العالي يعلن موعد تنسيق المرحلة الأولى

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن بداية التنسيق ستكون يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن القبول بالكليات مرتبط برغبات الطلبة ولكن الحد الأدنى للمجاميع قل عن الأعوان الماضية وبالتالي سيكون هناك زيادة لأعداد الطلبة عن السنوات الماضية.

وأضاف «عبدالغفار» في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء، أنه تمت إضافة تخصصات جديدة مثل علوم الفضاء وفتح جامعات جديدة، مؤكدًا أن المجاميع اختلفت بشكل كبير وما تم إنفاقه على البحث العلمي وتطوير منظومة التعليم الجامعي لم تشهده منذ عقود.

وأشار إلى أنه تم التوسع في إنشاء عدد الجامعات والكليات الحكومية الجديدة وإضافة تخصصات مختلفة ضمن تطوير منظومة التعليم الجامعي، موضحًا أنه تم إضافة 4 جامعات أهلية و15 جامعة خاصة خلال الـ7 سنوات السابقة وإضافة 3 جامعات تكنولوجية لخدمة أصحاب الدبلومات الفنية.

وتابع «نهتم بإدراج الجامعات التكنولوجية ضمن عملية تحديث نظم التعليم التي تخدم البناء والتنمية في مصر، وما ما تم خلال الـ7 سنوات الأخيرة في التعليم الجامعي يوازي ما تحقق في الـ50 سنة الماضية، بعد إضافة الجامعات الدولية في العاصمة الدولية واستضافة أفرع من بريطانيا وكندا وألمانيا وقريبا من الولايات المتحدة».

المصرى اليوم

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