إياد نصار عن «ياما في الجراب يا حاوي»: «خطوة حقيقية تجاه مسرح منضبط ملتزم»

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أعرب الفنان إياد نصار، عن سعادته، لتعاونه مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، في بطولة مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي».

وقال في مؤتمر صحفي، الذي أقام في مكتبة الأسكندرية اليوم :«لما كلمني أستاذ مجدي الهواري، عشان أكون موجود في ياما في الجراب يا حاوي، كان فيه أحد اللقاءات لدكتور يحيى الفخراني، قال فيه ان المسرح بيخلي الممثل يرجع يتعلم الالتزام تاني بعمله على خشبة المسرح، وسعيد جدا ومحظوظ اني بمثل جنب يحيى الفخراني بقيادة المايسترو مجدي الهواري».

وتابع «نصار»، :«إن مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، خطوة حقيقية تجاه مسرح منضبط ملتزم، وخطوة حقيقية في مسرح ملتزم ومنضبط وجماهيري وممتع».

وحضر المؤتمر معظم أبطال المسرحية على رأسهم يحيى الفخراني، المخرج مجدي الهواري، محمد الشرنوبي، إياد نصار، كارمن سليمان، شريف دسوقي، سما إبراهيم، حسن العدل، لبنى ونس، شريف دسوقي، رضا إدريس، ناصر سيف، شريهان الشاذلي.

«يا ما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء «الف ليلة وليلة» الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع على السلطة.