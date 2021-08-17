★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- أفاد مصجر في لبنان بأن مواجهات اندلعت بين الشرطة ومحتجين أمام منزل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في العاصمة بيروت.

وقال المصدر إن المحتجين حطموا الواجهة الأساسية لمنزل الرئيس نجيب ميقاتي، وكتبوا على الجدران أمام المنزل "عكار حرقوها نوابها".

وأوضحت أن عناصر مكافحة الشغب استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأعلن الجيش اللبناني يوم الأحد أن الحصيلة النهائية للجرحى والقتلى في صفوف العسكريين جراء انفجار صهريج الوقود في بلدة التليل بعكار، بلغت 24 فردا.

وورد في بيان عن الجيش: "بلغت حصيلة الإصابات النهائية في صفوف العسكريين 24 عنصرا موزعين على الشكل التالي: وفاة عنصرين، 11 عنصرا حالتهم حرجة، 4 عناصر مفقودين، إضافة إلى 7 عناصر إصاباتهم طفيفة تمت معالجتهم وغادروا المستشفيات".

وكان الجيش اللبناني أعلن أنه "بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

وأكد الجيش أن "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار".

المصدر: RT + وكالات