بأمر ملكي.. ترقية 330 ضابطًا إلى رتبة "عميد" و"عقيد" بالحرس الوطني

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في مختلف الوحدات.. والقادة نقلوا لهم تهنئة الوزير وقلدوهم الرتب الجديدة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا رقم (أ/12) وتاريخ 04/01/1443هـ، القاضي بترقية 330 ضابطًا بوزارة الحرس الوطني، من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد"، ومن رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد".

وإنفاذًا للأمر السامي الكريم، قلّد وكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الحارثي، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة الفنية، العقيد الركن خالد بن هديان البقمي رتبته الجديدة، كما قلّد مساعدو وكلاء الوزارة بالقطاعين الشرقي والغربي، وقادة الوحدات، الضباط المترقين رتبهم الجديدة.

وهنأ القادة الضباط المترقين بتلك المناسبة، سائلين الله -عز وجل- أن تكون عونًا ودافعًا لهم للمزيد من بذل الجهود في خدمة بلادنا الغالية، متمنين لهم التوفيق، وفي الوقت ذاته نقلوا لهم تهنئة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على هذه الثقة الملكية.

من جهة أخرى، عبّر الضباط المترقون عن سعادتهم بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد، رافعين في الوقت ذاته، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية -حفظه الله- على هذه الثقة سائلين المولى أن تكون عونًا لهم في خدمة الوطن الغالي.