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تعليم القليوبية تهنئ الثالث مكرر علمي : تمنياتنا بالنجاح في الحياة العملية

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هنأ الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وسماح السيد وكيل المديرية أوائل الثانوية العامة.

وأثنى وكيل وزارة التعليم على الجهد الذي بذله أولياء الأمور ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمى المتميز.

وأعرب عن سعادته بحصول الطالب عمر أحمد عبدالرازق التهامي بمدرسة عمار بن ياسر الثانوية بنين بادارة العبور التعليمية على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وأشاد بجهود الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والتي تكللت بهذا النجاح رغم الظروف الصعبة التي مرت بهذا العام الدراسي، تزامنا مع ، متمنيًا لهم مزيد من التفوق والنجاح في حياتهم الجامعية والعملية.

لطالب عمر عبد الرازق التهامي الثالث مكرر بالقليوبية
لطالب عمر عبد الرازق التهامي الثالث مكرر بالقليوبية

المصرى اليوم

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