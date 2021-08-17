الرابع مكرر في الثانوية العامة بالسويس: لا أعبأ بشيء سوى التفوق

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أعرب الطالب أحمد كمال، عن سعادته فور إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أسماء أوائل الشهادة الثانوية العامة وكونه من ضمن اوائل الجمهورية لحصولة على ترتيب الرابع مكرر.

وانطلقت الزغاريد تملأ أرجاء مسكنه من اسرته التي كانت تنتظر هذا اليوم بشغف وصبر نافذ بعد عام كامل من القلق والترقب بين المذاكرة والسهر على الكتاب كي يحصل على مجموع كبير يؤهله لدخول كلية مناسبة له يحلم بها طيلة حياته.

الرابع مكرر الثانوية العامة في السويس الطالب أحمد كمال سيد إن شاء الله هدخل هندسة

الرابع مكرر الثانوية العامة في السويس الطالب أحمد كمال سيد إن شاء الله هدخل هندسة

كان يدرس أحمد بمدرسة هيئة قناة السويس الخاصة ولكم تمني الالتحاق بمنحة زويل إلا أن حلمه لم يتحقق لكونه خريج مدرسة خاصة ليست حكومية طبقا لتعليمات القائمين على المنحة حسبما ذكر إلا أنه لم ييأس وكان يذاكر للوصول لهذا الهدف

وتابع انه كان يواصل الليل بالنهار في المذاكرة من أجل الوصول لهدفه وسط المخاوف التي كانت تحيط بالثانوية العامة وما يسمعه عنها على مدار السنوات الماضية لكنه كان يعرف هدفه جيدا ولا يعبأ بشيء سوى التفوق.

وأشار إلى أن وراء تميزه هو تنظيم وقته والمذاكرة أولا بأول بأجتهاد والتركيز العميق لافتا إلى أنه كان يحتفظ بكتب وأدوات الهندسة الخاصة ب شقيقته التي تكبره وقد سبقته إلى كلية الهندسة حيث احب دراسة موادها فيما تمنت شقيقته النجاح والتوفيق له.

وقالت والدة احمد التي تعمل معلمة لغة عربية أن نجلها المتفوق يعد واحدا من بين خمسة أبناء لها حيث أن شقيقته الكبري تعمل محاسبة بأحد البنوك والثاني موظفا والثالثة طالبة بكلية الهندسة فيما ترتيب احمد الرابع بين إخوته وشقيقه الأصغر في مرحلة الاعدادية فيما أن والده بالمعاش بأحدي الشركات.

واضافت والدته أنها تشعر بسعادة غامرة فور إعلان ترتيبه وحصوله على شهادة الثانوية العامة بتفوق لما شعرت به من كونها سنه صعبه بسبب اجراءات كورونا حسبما ذكرت.

من ناحية أخرى قام كل من اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس بتقديم التهنئة للطالب أحمد وأسرته مؤكدين سعادتهما بتفوقه وحصوله على الترتيب الرابع مكرر من بين أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.