وزير التعليم العالي يوجه نصيحة لأولياء أمور الطلاب الذين حصلوا علي مجاميع ضعيفة

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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مصر توسعت بشكل كبير في التخصصات الجديدة الاستزراع السمكي وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى اننا أيضا بنتوسع في الجامعات الحكومية، فضلا عن الجامعات الجديدة الأهلية الدولية والأجنبية.

وأضاف «عبدالغفار» خلال برنامج الحياة اليوم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الدولة تتوسع أيضا في الجامعات التكنولوجية الحديثة والتخصصات تتناسب مع سوق العمل مثل الاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة، اللي تم في آخر 7 سنوات يوازي ما تم منذ إنشاء الجامعات، وذلك بهدف الاتاحة وتخصصات وظائف المستقبل، وفي ظل التنبؤ باختفاء وظائف حالية تستدعي تغيير نمط التعليم.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن طموح مصر في جذب الطلاب ليس الطلاب العرب والأسيان فقط، ولكن أيضا الطلاب من الدول الأوروبية، موضحا أن مصر لديها وافدين بمنح من كافة الدول الأفريقية، مؤكدا على أن مصر تخطت جنوب افريقيا وإسرائيل في منظومة البحث العلمي والنشر الدولي.

ونصح وزير التعليم العالي، أولياء الأمور الذين لم يحصل أبنائهم على مجاميع مرتفعة ،بإعطاء الفرص للطلاب لاختيار مستقبلهم بعيدا عن المجاميع سواء كانت مرتفعة أو منخفضة.