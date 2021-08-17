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وزير التعليم: «اللي جايب 60 % طالب شاطر».. «و لازم نتعود على المجاميع الجديدة»

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وزير التعليم: «اللي جايب 60 % طالب شاطر».. «و لازم نتعود على المجاميع الجديدة» وزير التعليم: «اللي جايب 60 % طالب شاطر».. «و لازم نتعود على المجاميع الجديدة»

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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ردود أفعال الطلاب وأولياء الأمور على نتيجة الثانوية العامة، قائلًا: «مش قادر أحكم عليها، والتغيير هياخد وقت، وده جزأ من خط طويل ماشين عليه لازم نصبر عليه، وعدينا حاجز من الخوف اليوم، ويدفعنا إلى المستقبل بإذن الله».

وتابع «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الاختبار يقيس درجات الفهم لدى الطلاب مثل أي امتحان في العالم، مضيفًا أن التعليم في الجمهورية الجديدة لن يتغير بتغير وزير التعليم، خاصة أن التعليم مشروع دولة، وليس مشروع شخص، فالهدف هو الانتقال بالتعليم المصري إلى مستوى عالمي.

وأضاف وزير التربية والتعليم: «اللي جايب 60 أو 70% دا طالب شاطر، ولازم نتعود على المجاميع الجديدة، وهذا الأمر سيستمر خلال السنوات المقبلة».

المصرى اليوم

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